Conférence : Chimie de l’indigo naturel, transformations infinies du pigment La Halle aux Poissons Le Havre, 22 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Conférence de Caroline Cochet.

Caroline Cochet est teinturière, spécialiste de la teinture naturelle et de l’indigo en particulier. Si elle nous parlera de l’histoire de l’indigotier, elle nous parlera aussi des techniques de teintures, de pigments, d’extraction, de couleurs à l’infini. Ces différents états de l’indigo, son côté visible, puis invisible et à nouveau visible au cours du processus de teinture en font une teinture à part, dont le procédé unique, et bien expliqué par la science, reste malgré tout magique à observer.

Cette conférence est réalisée dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public – Durée : 1h30.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles..

2023-09-22 18:00:00 fin : 2023-09-22 . .

La Halle aux Poissons Rue du Général Faidherbe

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Lecture by Caroline Cochet.

Caroline Cochet is a dyer specializing in natural dyes and indigo in particular. She will tell us about the history of the indigo tree, but also about dyeing techniques, pigments, extraction and infinite colors. These different states of indigo, its visible, then invisible and visible again during the dyeing process, make it a dye in a class of its own, whose unique process, well explained by science, remains magical to observe.

This lecture is part of the scientific event « On the shoulders of giants ».

Open to all – Duration: 1h30.

Free admission, subject to availability.

Conferencia de Caroline Cochet.

Caroline Cochet es una tintorera especializada en tintes naturales y en el índigo en particular. Nos hablará de la historia del añil, pero también de las técnicas de teñido, de los pigmentos, de la extracción y de los infinitos colores. Estos diferentes estados del índigo, su cara visible, su cara invisible y su cara visible de nuevo durante el proceso de teñido, lo convierten en un tinte único, cuyo proceso único, bien explicado por la ciencia, sigue siendo mágico de observar.

Esta conferencia forma parte del acto científico « A hombros de gigantes ».

Abierto al público en general – Duración: 1h30.

Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Vortrag von Caroline Cochet.

Caroline Cochet ist Färberin und Spezialistin für natürliche Farbstoffe und Indigo im Besonderen. Sie wird uns nicht nur über die Geschichte des Indigobaums berichten, sondern auch über Färbetechniken, Pigmente, Extraktion und unendlich viele Farben. Die verschiedenen Zustände des Indigos, seine sichtbare, dann unsichtbare und wieder sichtbare Seite während des Färbeprozesses machen ihn zu einem ganz besonderen Färbemittel, dessen einzigartiger Prozess von der Wissenschaft gut erklärt wird, aber trotzdem magisch zu beobachten ist.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der wissenschaftlichen Veranstaltung « Auf den Schultern der Giganten » statt.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 1,5 Stunden.

Freier Eintritt, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-06-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche