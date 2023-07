DJ sets – French Touch avec Julien Burel (disc) et R.O.Y (Plaisirs) La Halle aux Poissons Le Havre, 14 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le 14 juillet, venez fêter la French Touch à la Halle aux Poissons !

De 19h30 à 23h30, sous la rotonde, Julien Burel, aka disc, 1/4 du groupe N U I T & Thomas Drouard aka R.O.Y, 1/2 du groupe Plaisirs viendront mettre ce qu’il faut de touche française à votre soirée !.

2023-07-14 19:30:00 fin : 2023-07-14 23:30:00. .

La Halle aux Poissons Quai de l’Île

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Come and celebrate the French Touch at Halle aux Poissons on July 14th!

From 7.30pm to 11.30pm, under the rotunda, Julien Burel, aka disc, 1/4 of the group N U I T & Thomas Drouard aka R.O.Y, 1/2 of the group Plaisirs will add just the right French touch to your evening!

Venga a celebrar el toque francés en Halle aux Poissons el 14 de julio

De 19.30 a 23.30 h, bajo la rotonda, Julien Burel, alias disc, 1/4 del grupo N U I T, y Thomas Drouard, alias R.O.Y, 1/2 del grupo Plaisirs, pondrán el toque francés a su velada

Feiern Sie am 14. Juli den French Touch in der Halle aux Poissons!

Von 19:30 bis 23:30 Uhr werden Julien Burel aka disc, 1/4 der Gruppe N U I T & Thomas Drouard aka R.O.Y, 1/2 der Gruppe Plaisirs in der Rotunde auftreten und Ihrer Party den nötigen französischen Touch verleihen!

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche