Marché des créateurs à la Halle aux Poissons La Halle aux Poissons Le Havre, 2 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La Halle aux Poissons vous propose un marché de créateurs et créatrices locaux, le temps d’un dimanche après-midi. Venez flâner à travers les différents stands de créations proposés !

Avec :

– Carlotilu

– Fleur de Satin

– Atelier Raku

– Oscar et Lulubel

– Camille Watel – Studio Cutis

– Les lampes d’Alain

– F’Audrey Réinventer

– Christophe LAUNAY

– Le Petit Cordage

Et plusieurs invités céramistes !

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles..

2023-07-02 12:00:00 fin : 2023-07-02 18:00:00. .

La Halle aux Poissons Rue du Général Faidherbe

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



La Halle aux Poissons will be hosting a market of local designers and creators on a Sunday afternoon. Come and stroll through the various creative stalls on offer!

With :

– Carlotilu

– Fleur de Satin

– Atelier Raku

– Oscar and Lulubel

– Camille Watel – Studio Cutis

– Les lampes d?Alain

– F?Audrey Reinventer

– Christophe LAUNAY

– Le Petit Cordage

And several guest ceramists!

Free admission, subject to availability.

La Halle aux Poissons acoge el domingo por la tarde un mercado de diseñadores locales. Pasee por los diferentes puestos creativos que se ofrecen

Con :

– Carlotilu

– Fleur de Satin

– Taller de Raku

– Oscar y Lulubel

– Camille Watel – Estudio Cutis

– Lámparas de Alain

– F’Audrey Reinventer

– Christophe LAUNAY

– Le Petit Cordage

Y varios ceramistas invitados

Entrada gratuita, según disponibilidad.

Die Halle aux Poissons bietet Ihnen an einem Sonntagnachmittag einen Markt mit lokalen Designern und Designerinnen. Schlendern Sie durch die verschiedenen Stände mit den angebotenen Kreationen!

Mit :

– Carlotilu

– Fleur de Satin

– Raku-Atelier

– Oscar und Lulubel

– Camille Watel – Studio Cutis

– Die Lampen von Alain

– F?Audrey Reinventer

– Christophe LAUNAY

– Das kleine Seil

Und mehrere Gastkeramiker!

Eintritt frei, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche