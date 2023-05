Plongez dans l’histoire médiévale : une expérience immersive à ne pas manquer ! La Halle aux grains, 17 septembre 2023, Le Gua.

Dimanche 17 septembre, 15h00 La Halle aux grains Gratuit. Entrée libre.

Visitez le site du fort d’Aubin et laissez votre imagination vous transporter au Moyen Âge.

Découvrez un buste de la Vierge à l’Enfant, une charmante chapelle romane, ainsi que les vestiges de l’ancien logis seigneurial et des habitations creusées dans la roche.

Une fois au sommet, vous pourrez profiter d’un panorama magnifique sur la ville et vous plonger dans l’histoire de la cité qui s’étend à vos pieds.

Rendez-vous devant le four à pain pour commencer votre exploration.

La Halle aux grains 18 rue Alary, 12110 Aubin Le Gua 12110 Aveyron Occitanie Construite au XIVe siècle pour développer les marchés et les foires, la halle aux grains abrite 5 pierres foirales servant à mesurer les grains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©ott-decazevillecommunauté