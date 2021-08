Bresles Bresles 60510, Bresles la Halle aux Bulles Bresles Bresles Catégories d’évènement: 60510

Bresles 60510 Bresles 2ème édition du festival de bande dessinée de Bresles Samedi 11 Septembre de 11h à 19h

5 Ter, rue de l’Herbier à Bresles Organisé en partenariat avec l’association “On a marché sur la bulle” et porté par la DRAC, le festival réunira une dizaine d’auteurs parmi lesquels seront présents Vanyda “L’immeuble d’en face”, Régis Hautière “la Guerre des Lulus”, Dawid “Les supers” ou encore Mohamed Aouamri “Zibeline”. En plus des dédicaces et des séances de dessin. projetées sur grand écran, le programme comprendra de nombreuses activités comme des ateliers de création avec les auteurs , des jeux, des coloriages, une projection de film, une exposition sur le manga. La Médiathèque Départementale de l’Oise sera présente avec son BD Bus. D’anciens étudiants de l’Université de Picardie Jules Verne partageront leur expérience sur la licence “Métiers de la bande dessinée” et la librairie Amiénoise Bulle en Stock proposera des albums à la vente. La remise des prix d’un concours de bande dessinée, organisé par la médiathèque Madeleine Odent durant l’été clôturera la journée. 2ème édition du festival de bande dessinée de Bresles Samedi 11 Septembre de 11h à 19h

