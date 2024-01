Sentes et Layons : Randonnée accompagnée La halle Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Sentes et Layons : Randonnée accompagnée La halle Auterive, 18 février 2024, Auterive. Sentes et Layons : Randonnée accompagnée Dimanche 18 février, 08h30 La halle Gratuit – inscription conseillée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T08:30:00+01:00 – 2024-02-18T10:30:00+01:00

Fin : 2024-02-18T08:30:00+01:00 – 2024-02-18T10:30:00+01:00 Gaillac Toulza – Boucle des Guignes – Circuit n°6 – 6km – 1h45 Départ 8h30 à la Halle Henri Field

Randonnée accompagnée

Participation gratuite

2 accompagnateurs La halle place Léonie Toulouse Auterive Auterive 31190 Trantouil Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0674446741 »}] randonnée sentes et layons Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Code postal 31190 Lieu La halle Adresse place Léonie Toulouse Auterive Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville La halle Auterive Latitude 43.351026 Longitude 1.476873 latitude longitude 43.351026;1.476873

La halle Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/