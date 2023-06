HIRA GASY + FENOAMBY à Rouen (76) Namana Festival La Halle au Toile Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime HIRA GASY + FENOAMBY à Rouen (76) Namana Festival La Halle au Toile Rouen, 1 juillet 2023, Rouen. HIRA GASY + FENOAMBY à Rouen (76) Namana Festival Samedi 1 juillet, 11h00 La Halle au Toile Entrée libre jusqu’à 18h00 – puis adultes :10€ / enfants et étudiant : 5€ L’association Solidarité Fraternité Madagascar et le reste du groupe Normandie-Madagascar, soutenu par Horizons Solidaires, organisent le 01 juillet 2023 à partir de 11h, un évènement à la Halle aux Toiles de Rouen. Au programme, un village associatif avec de l’artisanat, des conférences, des lectures de contes, des projections de films, des stands de nourriture, de l’interculturalité, des concerts et beaucoup de bonne humeur ! – Un événemejnt annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – La Halle au Toile 19 Pl. de la Basse Vieille Tour, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.horizons-solidaires.org/evenement/festival-namana/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

