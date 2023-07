La Halle au Blé – exposition photographique – « le festival Les Affranchis fête ses 30 ans » La Halle au Blé La Flèche, 16 septembre 2023, La Flèche.

La Halle au Blé – exposition photographique – « le festival Les Affranchis fête ses 30 ans » 16 et 17 septembre La Halle au Blé

Le Carroi vous propose de découvrir une exposition photographique à travers l’objectif de photographes emblématiques des premières années Marinette Delanné et Jean-Claude Launey et plus récemment de l’association photosART’. Un témoignage de trois décennies où les équipes du Carroi, de la ville, les bénévoles, les techniciens et les artistes venus de tous horizons se mobilisent pour transformer l’espace public en lieu de spectacle, de convivialité et mettre La Flèche en mode « AFFRANCHIS ».

La Halle au Blé Place du Marché au Blé, 72200 La Flèche (72) La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Le Carroi