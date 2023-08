La Halle Bière – La Halle à tout faire La Halle à tout faire Saint-Jouin-Bruneval, 23 septembre 2023, Saint-Jouin-Bruneval.

Saint-Jouin-Bruneval,Seine-Maritime

Rendez-vous au centre-bourg de Saint-Jouin-Bruneval à la Halle à tout faire pour profiter de différentes animations liées à la bière.

Au programme : dégustation, vente, biérologie….

2023-09-23 11:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

La Halle à tout faire Place Claude Cheinisse

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie



Join us in the center of Saint-Jouin-Bruneval at the Halle à tout faire for a variety of beer-related events.

On the program: tasting, sales, beerology…

Únase a nosotros en el centro de Saint-Jouin-Bruneval, en la Halle à tout faire, para asistir a diversos actos relacionados con la cerveza.

En el programa: degustación, venta, beerología…

Treffen Sie sich im Ortszentrum von Saint-Jouin-Bruneval in der « Halle à tout faire », um von verschiedenen Animationen rund um das Bier zu profitieren.

Auf dem Programm stehen: Verkostung, Verkauf, Biérologie…

Mise à jour le 2023-08-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche