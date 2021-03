Besançon Fédération Léo Lagrange Besançon Besançon La haine sur internet et les réseaux sociaux Fédération Léo Lagrange Besançon Besançon Catégorie d’évènement: Besançon

Vice-présidente nationale de la Ligue des Droits de l’Homme, co-responsable du groupe de travail LDH « Libertés et technologies de l’information et de la communication », spécialiste des données personnelles et de la protection de la vie privée à la Ligue des droits de l’Homme.  État des lieux, analyse des discours de haine sur internet, sur les réseaux sociaux, cyberharcèlement, législation et outils pour y faire face. Sur inscription [collectif25educationtolerance@gmail.com](mailto:collectif25educationtolerance@gmail.com)

entrée libre

