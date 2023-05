MAY’N LOISIRS : VIDE-GRENIER, 7 mai 2023, La Haie-Traversaine.

May’n Loisirs, c’est un concentré d’activités de loisirs et de plaisirs nautiques sur le lac de Haute-Mayenne, à la Haie-Traversaine. Une plage dans un cadre magnifique et un environnement exceptionnel pour des évènements et des moments festifs inoubliables :.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 17:30:00. .

La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire



May’n Loisirs is a concentration of leisure activities and water sports on the Haute-Mayenne lake, at La Haie-Traversaine. A beach in a magnificent setting and an exceptional environment for unforgettable events and festive moments:

May’n Loisirs es un concentrado de actividades de ocio y deportes náuticos en el lago de la Alta Mayenne, en La Haie-Traversaine. Una playa en un marco magnífico y un entorno excepcional para eventos y momentos festivos inolvidables:

May’n Loisirs, das ist ein Konzentrat aus Freizeitaktivitäten und Wasserspaß am See von Haute-Mayenne in La Haie-Traversaine. Ein Strand in einem wunderschönen Rahmen und einer außergewöhnlichen Umgebung für unvergessliche Veranstaltungen und festliche Momente :

