La haie Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

La haie Dijon, 18 mai 2022, Dijon. La haie Dijon

2022-05-18 – 2022-05-18

Dijon Côte-d’Or EUR Par Françoise Spinnler

Que de richesses se cachent sous ce mot : flore, faune, passages… Tout un monde de biodiversité mis à mal par de nombreux arrachages.

RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

pass sanitaire demandé Par Françoise Spinnler

Que de richesses se cachent sous ce mot : flore, faune, passages… Tout un monde de biodiversité mis à mal par de nombreux arrachages.

RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

pass sanitaire demandé Dijon

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Ville Dijon lieuville Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

La haie Dijon 2022-05-18 was last modified: by La haie Dijon Dijon 18 mai 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or