La Haguenauvienne Haguenau, vendredi 27 septembre 2024.

La Haguenauvienne Haguenau Bas-Rhin

Quand les forces roses se mobilisent, cela se voit !

La course solidaire La Haguenauvienne vous donne rendez-vous pour sa 9ème édition, sur le Quai des Pêcheurs. Sur un parcours de 5 km, les participant(e)s ont le choix entre une course ou une marche. Les bénéfices de chaque course ou marche sont destinés à l’amélioration de la prise en charge de la femme en cours de traitement du cancer du sein dans la région de Haguenau. Une bonne cause pour laquelle on peut se bouger ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-27 20:00:00

fin : 2024-09-27

Quai des Pêcheurs

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est contact@fch-athlétisme.fr

L’événement La Haguenauvienne Haguenau a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de tourisme de Haguenau