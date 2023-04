Chantier nature sur la réserve naturelle nationale de Vauville Vauville, 21 octobre 2023, La Hague.

Le Groupe Ornithologique Normand gestionnaire de la réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville a besoin de vous pour entretenir et restaurer les dépressions humides de la réserve.

Les dépressions dunaires se caractérisent par des petites mares temporaires de quelques mètres carrés. Dans le périmètre de la réserve naturelle, on en dénombre une dizaine et presque une centaine sur l’ensemble du massif dunaire. Chaque dépression est caractérisée par une hauteur d’eau, une durée et une période d’immersion variable ainsi qu’une mosaïque d’espèces bien spécifiques.

L’intérêt patrimonial de ces habitats repose sur la faune qu’elle abrite comme certains invertébrés rares, mais surtout sur la présence de nombreuses espèces d’amphibiens, comme le triton crêté, le triton marbré, le crapaud calamite, le pélodyte ponctué ou encore le crapaud accoucheur.

Au programme : débroussaillage, coupe et étrépage afin de maintenir ces habitats ouverts et attractifs pour les amphibiens, la faune et la flore des milieux humides.

RdV fixé à 14h sur le parking de l’entrée de la réserve, près du camping municipal de Vauville.

Renseignements et inscriptions au 02 33 08 44 56 ou a reservenaturellevauville@orange.fr.

Prévoir une tenue adaptée au chantier et pique-nique pour le midi.

A la fin du chantier, un goûter vous sera offert..

2023-10-21 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Vauville

La Hague 50440 Manche Normandie



The Groupe Ornithologique Normand, manager of the Mare de Vauville national nature reserve, needs your help to maintain and restore the reserve’s wet depressions.

The dune depressions are characterized by small temporary pools of a few square meters. Within the perimeter of the nature reserve, there are about ten of them and almost a hundred on the whole dune massif. Each depression is characterized by a height of water, a duration and a variable period of immersion as well as a mosaic of very specific species.

The patrimonial interest of these habitats is based on the fauna it shelters such as certain rare invertebrates, but especially on the presence of numerous species of amphibians, such as the great crested newt, the marbled newt, the calamitous toad, the spotted pelodyte or the toad.

The program will include clearing, cutting and topping in order to maintain these open and attractive habitats for amphibians and wetland fauna and flora.

The meeting point is set for 2:00 pm on the parking lot at the entrance of the reserve, near the municipal campground of Vauville.

Information and registration at 02 33 08 44 56 or at reservenaturellevauville@orange.fr.

Please bring clothes adapted to the site and a picnic for lunch.

At the end of the workcamp, a snack will be offered.

El Groupe Ornithologique Normand, gestor de la reserva natural nacional Mare de Vauville, necesita tu ayuda para mantener y restaurar las depresiones húmedas de la reserva.

Las depresiones dunares se caracterizan por pequeñas charcas temporales de unos pocos metros cuadrados. Dentro del perímetro de la reserva natural, hay una decena de ellas y casi un centenar en todo el macizo dunar. Cada depresión se caracteriza por una altura de agua, una duración y un periodo de inmersión variables, así como por un mosaico de especies muy específicas.

El interés patrimonial de estos hábitats se basa en la fauna que albergan, como ciertos invertebrados raros, pero sobre todo en la presencia de numerosas especies de anfibios, como el tritón crestado, el tritón jaspeado, el sapo calamitoso, el pelodita moteado y el pie de espátula.

El programa incluye desbroces, talas y desbroces para mantener estos hábitats abiertos y atractivos para los anfibios y la fauna y flora de los humedales.

Punto de encuentro fijado a las 14.00 horas en el aparcamiento situado a la entrada de la reserva, cerca del camping municipal de Vauville.

Información e inscripciones en el 02 33 08 44 56 o en reservenaturellevauville@orange.fr.

Se ruega traer ropa adecuada para el lugar y un picnic para el almuerzo.

Al final del campo de trabajo se ofrecerá un tentempié.

Die Groupe Ornithologique Normand, die das nationale Naturschutzgebiet Mare de Vauville verwaltet, braucht Ihre Hilfe, um die feuchten Senken im Naturschutzgebiet zu pflegen und wiederherzustellen.

Dünensenken zeichnen sich durch kleine temporäre Tümpel aus, die nur wenige Quadratmeter groß sind. Innerhalb des Naturschutzgebiets gibt es etwa zehn, auf dem gesamten Dünenmassiv fast hundert solcher Feuchtgebiete. Jede Senke zeichnet sich durch eine unterschiedliche Wasserhöhe, Dauer und Dauer des Eintauchens sowie ein Mosaik aus ganz spezifischen Arten aus.

Das patrimoniale Interesse dieser Lebensräume beruht auf der Fauna, die sie beherbergen, wie z. B. seltene Wirbellose, aber vor allem auf der Anwesenheit zahlreicher Amphibienarten, wie dem Kammmolch, dem Marmormolch, der Kreuzkröte, dem Pélodyte ponctué oder auch der Geburtshelferkröte.

Das Programm sieht vor, die Flächen zu entbuschen, zu schneiden und zu entkernen, um die Lebensräume offen und attraktiv für Amphibien, Feuchtgebietsfauna und -flora zu halten.

Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Eingang des Naturschutzgebiets in der Nähe des städtischen Campingplatzes von Vauville.

Informationen und Anmeldungen unter 02 33 08 44 56 oder reservenaturellevauville@orange.fr.

Bringen Sie der Baustelle angepasste Kleidung und ein Picknick für das Mittagessen mit.

Am Ende der Baustelle wird Ihnen ein Imbiss angeboten.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche