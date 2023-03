Randonnée commentée – Le Hague Dike : naissance de l’identité Haguaise, 8 octobre 2023, La Hague .

Randonnée commentée – Le Hague Dike : naissance de l’identité Haguaise

Beaumont-Hague La Hague Manche

2023-10-08 – 2023-10-08

La Hague

Manche

.

Situé aux confins de la presqu’ile du Cotentin, battue par les vents et entourée des courants marins parmi les plus forts d’Europe, la Hague est une terre dans laquelle habiter se mérite. Par leur labeur, les Hommes de la fin du Néolithique à nos jours ont forgé ce territoire pour en faire leur foyer et pouvoir le défendre, utilisant les ressources tout autour d’eux, comme la géologie et l’archéologie du bâti en témoigne.

Conseillé à partir de 8 ans

Durée 4h / 9km

Situé aux confins de la presqu’ile du Cotentin, battue par les vents et entourée des courants marins parmi les plus forts d’Europe, la Hague est une terre dans laquelle habiter se mérite. Par leur labeur, les Hommes de la fin du Néolithique à nos jours ont forgé ce territoire pour en faire leur foyer et pouvoir le défendre, utilisant les ressources tout autour d’eux, comme la géologie et l’archéologie du bâti en témoigne.

Conseillé à partir de 8 ans

Durée 4h / 9km

contact@ot-cotentin.fr +33 2 33 52 74 94 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

La Hague

dernière mise à jour : 2023-03-11 par