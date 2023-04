Visite guidée : Au pays des plus vieilles roches de France Jobourg, 16 août 2023, La Hague.

La Hague est un territoire à la géologie véritablement unique. Si son paysage est particulièrement majestueux, c’est aussi grâce à ses roches vieilles de 2 milliards d’années, les plus vieilles de France. De la baie d’Ecalgrain au hameau de Samson, à travers le bocage, c’est l’histoire de ce pays battu par les vents qui défile sous nos yeux.

Durée : 3h – Distance : 4,5 km – Conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation..

2023-08-16 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-16 . .

Jobourg

La Hague 50440 Manche Normandie



La Hague is a territory with a truly unique geology. If its landscape is particularly majestic, it is also thanks to its 2 billion year old rocks, the oldest in France. From the bay of Ecalgrain to the hamlet of Samson, through the bocage, it is the history of this country beaten by the winds that passes before our eyes.

Duration : 3h – Distance : 4,5 km – Recommended for children over 8 years old.

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be indicated after reservation.

La Hague es una zona con una geología realmente única. Si su paisaje es particularmente majestuoso, es también gracias a sus rocas de 2.000 millones de años, las más antiguas de Francia. Desde la bahía de Ecalgrain hasta la aldea de Samson, pasando por el bocage, la historia de esta tierra azotada por el viento se despliega ante nuestros ojos.

Duración: 3 horas – Distancia: 4,5 km – Recomendado a partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

La Hague ist ein Gebiet mit einer einzigartigen Geologie. Die Landschaft ist besonders majestätisch, was auch an den 2 Milliarden Jahre alten Gesteinen liegt, die die ältesten in Frankreich sind. Von der Bucht von Ecalgrain bis zum Weiler Samson und durch die Bocage zieht die Geschichte dieses windgepeitschten Landes vor unseren Augen vorbei.

Dauer: 3 Std. – Entfernung: 4,5 km – Empfohlen ab 8 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche