Visite guidée : Vauville et ses vieilles pierres Vauville, 27 mai 2023, La Hague.

Vauville est lieu hors du temps. Ce territoire exceptionnel en Europe dévoile des plages fossilisées datant de plus de 450 millions d’années. On y trouve également les étonnantes « Pierres Pouquelées », allée couverte du néolithique et à quelques pas, les schistes de Beaumont, qui renferment une faune de 480 millions d’années comme des trilobites, des nautiles…

Durée : 3h – distance : 3 km – difficulté : dénivelés

A partir de 8 ans

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation..

2023-05-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Vauville

La Hague 50440 Manche Normandie



Vauville is a place out of time. This exceptional territory in Europe reveals fossilized beaches dating back more than 450 million years. You can also find the astonishing « Pierres Pouquelées », a covered walkway from the Neolithic period and, a few steps away, the Beaumont schists, which contain a 480 million year old fauna such as trilobites, nautilus…

Duration : 3h ? distance : 3 km – difficulty : unevenness

From 8 years old

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting point will be communicated at the time of reservation.

Vauville es un lugar fuera del tiempo. Este territorio excepcional en Europa revela playas fosilizadas que datan de hace más de 450 millones de años. También están las asombrosas « Pierres Pouquelées », una pasarela cubierta del Neolítico, y a pocos pasos, los esquistos de Beaumont, que contienen una fauna de 480 millones de años como trilobites, nautilos…

Duración: 3 horas ? distancia: 3 km – dificultad: desigual

A partir de 8 años

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

Vauville ist ein Ort außerhalb der Zeit. Dieses außergewöhnliche Gebiet in Europa enthüllt versteinerte Strände, die über 450 Millionen Jahre alt sind. Hier findet man auch die erstaunlichen « Pierres Pouquelées », eine überdachte Gasse aus der Jungsteinzeit, und nur wenige Schritte entfernt die Schiefer von Beaumont, die eine 480 Millionen Jahre alte Fauna wie Trilobiten, Nautilus… enthalten.

Dauer: 3 Std. ? Entfernung: 3 km – Schwierigkeitsgrad: Höhenunterschiede

Ab 8 Jahren

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung mitgeteilt.

