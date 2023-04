Pierres en Lumières > Maison natale Jean-François Millet 19 Hameau Gruchy, 13 mai 2023, La Hague.

Veillée contée par Régis Décarité, dans une ambiance intimiste et chaleureuse, à partir de nouvelles de Maupassant.

A partir de 8 ans, sur réservation, gratuit.

Atelier « Peinture sur textile » pour les enfants, gratuit..

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:30:00. .

19 Hameau Gruchy Gréville-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie



Evening story by Régis Décarité, in an intimate and warm atmosphere, based on Maupassant’s short stories.

From 8 years old, on reservation, free.

Workshop « Painting on textile » for children, free.

Tarde de cuentos de Régis Décarité, en un ambiente íntimo y cálido, a partir de cuentos de Maupassant.

A partir de 8 años, previa reserva, gratis.

Taller « Pintura sobre textil » para niños, gratuito.

Erzählte Nachtwache von Régis Décarité, in einer intimen und warmen Atmosphäre, anhand von Kurzgeschichten von Maupassant.

Ab 8 Jahren, mit Reservierung, kostenlos.

Atelier « Textilmalerei » für Kinder, kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-12 par CDT Manche