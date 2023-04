Découverte des oiseaux de la Hague 3 Rue Port, 28 avril 2023, La Hague.

L’Oiseau Arpenteur vous emmène dans la contrée de Jacques Prévert, au bout du monde, pour une balade nature d’environ 2 heures le long du littoral du Cap de la Hague. C’est dans ce lieu escarpé, face au phare de Goury, que vous découvrirez une terre balayée par les vents et prisée par les oiseaux.

Vous pourrez les observer, au large, dans les buissons, sur les plages de galets ou bien dans le marais arrière littoral. Au cours de cette sortie ornithologique, vous vous déplacerez à pied, à votre rythme, en effectuant de nombreuses pauses pour observer les fous de bassan, goélands, sternes, huîtriers pie, bécasseux, aigrettes garzettes, grèbes et autres passereaux. Certains sont résidents, d’autres migrateurs. Vous aurez loisir à les identifier en les écoutant et les découvrant de près grâce à une longue vue et des jumelles.

Selon les conditions météo et d’observation, la liste des espèces observées au cours de la balade peut dépasser la vingtaine !

Cette visite s’inscrit dans une démarche de découverte du patrimoine naturel du Cotentin incluant aussi la flore sauvage.

En compagnie de Laurent, de l’Oiseau Arpenteur, les oiseaux du Cotentin n’auront plus de secret pour vous !

Durée : 2h – conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué après la réservation..

2023-04-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-28 12:00:00. .

3 Rue Port Auderville

La Hague 50440 Manche Normandie



L’Oiseau Arpenteur takes you to Jacques Prévert’s land, at the end of the world, for a nature walk of about 2 hours along the coast of the Cap de la Hague. It is in this steep place, facing the lighthouse of Goury, that you will discover a land swept by the winds and prized by the birds.

You will be able to observe them in the bushes, on the pebble beaches or in the backshore marsh. During this birdwatching trip, you will walk at your own pace, taking many breaks to observe gannets, terns, oystercatchers, sandpipers, little egrets, grebes and other passerines. Some are residents, others migratory. You will be able to identify them by listening to them and discovering them up close thanks to a long view and binoculars.

Depending on the weather and observation conditions, the list of species observed during the walk can exceed twenty!

This visit is part of an approach to discovering the natural heritage of the Cotentin region, including the wild flora.

In the company of Laurent, from the Oiseau Arpenteur, the birds of the Cotentin will no longer hold any secrets for you!

Duration: 2 hours – recommended for ages 6 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be communicated after the reservation.

L’Oiseau Arpenteur le lleva a la tierra de Jacques Prévert, en el fin del mundo, para un paseo natural de unas 2 horas por la costa del Cap de la Hague. En esta zona escarpada, frente al faro de Goury, descubrirá una tierra barrida por los vientos y apreciada por las aves.

Podrá observarlas en mar abierto, entre los arbustos, en las playas de guijarros o en la marisma de la orilla. Durante esta excursión ornitológica, caminará a su ritmo, haciendo numerosas pausas para observar alcatraces, charranes, ostreros, andarríos, garcetas, somormujos y otros paseriformes. Algunos son residentes, otros migratorios. Tendrá la oportunidad de identificarlos escuchándolos y descubriéndolos de cerca gracias a un telescopio y unos prismáticos.

Dependiendo del tiempo y de las condiciones de observación, ¡la lista de especies observadas durante el paseo puede superar la veintena!

Esta visita forma parte de un enfoque para descubrir el patrimonio natural de la región de Cotentin, incluida la flora silvestre.

En compañía de Laurent, del Oiseau Arpenteur, ¡las aves del Cotentin dejarán de tener secretos para usted!

Duración: 2 horas – recomendado para niños a partir de 6 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo del Cotentin.

El punto de encuentro se comunicará tras la reserva.

L’Oiseau Arpenteur führt Sie in das Land von Jacques Prévert, ans Ende der Welt, zu einem zweistündigen Naturspaziergang entlang der Küste des Cap de la Hague. An diesem steilen Ort, gegenüber dem Leuchtturm von Goury, entdecken Sie ein Land, das vom Wind umweht und von den Vögeln geschätzt wird.

Sie können die Vögel auf dem offenen Meer, in den Büschen, auf den Kieselstränden oder im Sumpfgebiet hinter der Küste beobachten. Auf dieser ornithologischen Exkursion bewegen Sie sich zu Fuß in Ihrem eigenen Tempo und machen zahlreiche Pausen, um Basstölpel, Möwen, Seeschwalben, Austernfischer, Bekassinen, Silberreiher, Taucher und andere Sperlingsvögel zu beobachten. Einige sind ortsansässig, andere sind Zugvögel. Mit einem Fernglas und einem Fernglas können Sie die Vögel aus nächster Nähe beobachten.

Je nach Wetter- und Beobachtungsbedingungen kann die Liste der während des Spaziergangs beobachteten Arten mehr als zwanzig betragen!

Diese Tour ist Teil eines Konzepts zur Entdeckung des Naturerbes von Cotentin, das auch die wilde Flora einschließt.

In Begleitung von Laurent vom « Oiseau Arpenteur » werden die Vögel des Cotentin kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Dauer: 2 Stunden – empfohlen ab 6 Jahren.

Reservierung beim Office de Tourisme du Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche