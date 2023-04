Histoires au fil du vent Jobourg, 25 avril 2023, La Hague.

Spectacle de contes merveilleux et facétieux, pour le jeune public et public familial. Sortilèges et magie sont au rendez-vous.

A la salle des expositions.

2023-04-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-25 16:00:00. .

Jobourg

La Hague 50440 Manche Normandie



Wonderful and mischievous storytelling show, for young and family audiences. Spells and magic are on the agenda.

At the exhibition hall

Maravilloso y travieso espectáculo de cuentacuentos para público joven y familias. Hechizos y magia están a la orden del día.

En la sala de exposiciones

Eine Vorstellung mit wunderbaren und schelmischen Märchen für junge Zuschauer und Familien. Zaubersprüche und Magie sind an der Tagesordnung.

In der Ausstellungshalle

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche