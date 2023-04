Yoga Rando dans les dunes de Biville Biville, 13 avril 2023, La Hague.

Venez découvrir le Cotentin autrement lors d’une matinée randonnée yoga.

Nous marcherons dans les dunes pour rejoindre le lieu où nous ferons une séance de yoga Vinyasa avec une petite collation.

Randonnée : 7kms et 200m de dénivelé positif

Yoga Vinyasa : yoga dynamique dans lequel le souffle et le mouvement sont intimement liés, provoquant ainsi l’augmentation de la température corporelle.

A prendre :

– chaussure de marche / rando,

– sac à dos avec de l’eau et un petit encas si besoin

– un tapis, si vous n’avez pas dîtes le moi je vous en prêterai un (le tapis sera à porter)

Sortie ouverte aux adultes de plus de 18 ans.

Pour toutes questions ou demande d’informations, contactez moi : asyogastudio50@gmail.com.

2023-04-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-13 12:00:00. .

Biville Parking de la mairie de Biville

La Hague 50440 Manche Normandie



Come and discover the Cotentin in a different way during a morning yoga hike.

We will walk in the dunes to reach the place where we will do a Vinyasa yoga session with a small snack.

Hike : 7kms and 200m of positive difference in altitude

Vinyasa Yoga: dynamic yoga in which breath and movement are intimately linked, causing the body temperature to rise.

To take :

– walking/hiking shoes,

– backpack with water and a small snack if needed

– a mat, if you don’t have one, tell me and I’ll lend you one (you’ll have to wear it)

Open to adults over 18 years old.

For any questions or information request, contact me : asyogastudio50@gmail.com

Venga a descubrir el Cotentin de una manera diferente durante un paseo matinal de yoga.

Caminaremos por las dunas hasta llegar al lugar donde realizaremos una sesión de yoga Vinyasa con un pequeño tentempié.

Caminata: 7kms y 200m de desnivel positivo

Vinyasa Yoga: yoga dinámico en el que la respiración y el movimiento están íntimamente ligados, provocando un aumento de la temperatura corporal.

Llevar :

– calzado para caminar/senderismo

– mochila con agua y un pequeño tentempié si es necesario

– una esterilla, si no tienes, dímelo y te prestaré una (habrá que llevar la esterilla puesta)

Abierto a mayores de 18 años.

Para cualquier duda o solicitud de información, ponte en contacto conmigo : asyogastudio50@gmail.com

Entdecken Sie die Cotentin auf eine andere Art und Weise bei einer morgendlichen Yogawanderung.

Wir wandern durch die Dünen zu einem Ort, an dem wir eine Vinyasa-Yogastunde mit einem kleinen Snack abhalten werden.

Wanderung: 7 km und 200 m positiver Höhenunterschied

Vinyasa-Yoga: Dynamisches Yoga, bei dem Atem und Bewegung eng miteinander verbunden sind und so eine Erhöhung der Körpertemperatur bewirken.

Mitzunehmen:

– wander- / Trekkingschuhe,

– rucksack mit Wasser und einem kleinen Snack, falls nötig

– eine Matte, falls Sie keine haben, lassen Sie es mich wissen, ich leihe Ihnen eine (die Matte muss getragen werden)

Teilnahmeberechtigt sind Erwachsene ab 18 Jahren.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie mich bitte: asyogastudio50@gmail.com

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche