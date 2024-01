Exposition « Avec des crayons et des ciseaux… Images poétiques de Jacques Prévert » – Maison Jacques Prévert Maison Jacques Prévert La Hague, dimanche 10 mars 2024.

Début : Vendredi 2024-03-10

fin : 2024-11-10

Jacques Prévert a toujours porté un grand intérêt aux images et aux arts visuels. Le poète affirme ne pas savoir dessiner, pourtant fleurs et croquis ponctuent son œuvre.

Une collection de collages, d’éphémérides et de dédicaces permet de découvrir l’œuvre dessinée de Jacques Prévert.

Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val

La Hague 50440 Manche Normandie musee.omonville@manche.fr



