La H Arena fait son cirque Palais des Sports Beaulieu / H Arena, 5 décembre 2021, Nantes.

2021-12-05 Représentations les 4 et 5 décembre 2021

Horaire : 14:00 15:30

Gratuit : non 10 € à 50 € BILLETTERIE : billetterie.h-arena.fr

Sspectacle circassien. Accessible, cet événement assure 1h30 d’un spectacle éclectique, conçu pour les petits et grands et ne faisant appel à aucun animal sauvage, qui ravira le public ligérien. Au croisement des Arts du Cirque et du Cabaret, des artistes internationaux récompensés par les prix les plus prestigieux se produiront sur la scène.Une production H Arena, en collaboration avec le directeur artistique Joseph J Bouglione.

Palais des Sports Beaulieu / H Arena adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes