La Gymnasiade 2022 Deauville, 14 mai 2022, Deauville.

La Gymnasiade 2022 Deauville Avenue de la République Deauville

2022-05-14 – 2022-05-22 Deauville Avenue de la République

Deauville Calvados

Du 14 au 22 mai 2022, la Normandie est terre d’accueil pour les “Jeux avant les jeux” et Deauville accueille le badminton, le beach-volley, la course d’orientations ainsi que les cérémonies, d’ouverture, et de fermeture.

Plus de 3 000 participants internationaux sont prévus, parmi plus de 70 pays.

+33 2 31 14 02 02

