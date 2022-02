La guitare invite… Auditorium Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

La guitare invite… Auditorium, 22 avril 2022, Colomiers. La guitare invite…

Auditorium, le vendredi 22 avril à 19:30

Une soirée qui met en avant la guitare à travers un répertoire de Musique de chambre, accompagnée d’autres instruments tels que la flûte, le violon, le piano ou le violoncelle. Gratuit Renseignements au 05 61 15 22 86 conservatoire@mairie-colomiers.fr Horaires ——– 19h30 **Détails sur le lieu**: Auditorium 26 rue Gilet 31770 Colomiers Une soirée qui met en avant la guitare à travers un répertoire de Musique de chambre, accompagnée d’autres instruments tels que la flûte, le violon, le piano ou le violoncelle. Gratuit Renseignement Auditorium 31770 Colomiers Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T19:30:00 2022-04-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Auditorium Adresse 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Auditorium Colomiers Departement Haute-Garonne

Auditorium Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

La guitare invite… Auditorium 2022-04-22 was last modified: by La guitare invite… Auditorium Auditorium 22 avril 2022 Auditorium Colomiers COLOMIERS

Colomiers Haute-Garonne