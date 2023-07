Visite du château de La Guionie La Guionie Lempzours, 2 août 2023, Lempzours.

Lempzours,Dordogne

Découvrez La Guionie ! La visite guidée des intérieurs et extérieurs est faite en compagnie des propriétaires

Ensuite partez en randonnée d’1h à la découverte de l’église templière de Lempzours, des ruines du château templier de La Sale, passage le long du château de la Coudercherie. Au retour, profitez d’un apéritif dinatoire avec les propriétaires (ambiance décontractée).

2023-08-02 fin : 2023-08-02 22:00:00. EUR.

La Guionie

Lempzours 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover La Guionie! Take a guided tour of the interior and exterior in the company of the owners

Then set off on a 1-hour hike to discover the Templar church of Lempzours, the ruins of the Templar castle of La Sale, and a passage along the Château de la Coudercherie. On your return, enjoy an aperitif with the owners (relaxed atmosphere)

¡Descubra La Guionie! Realice una visita guiada por el interior y el exterior en compañía de los propietarios

A continuación, emprenda una excursión de una hora para descubrir la iglesia templaria de Lempzours, las ruinas del castillo templario de La Sale y un paseo junto al castillo de la Coudercherie. A la vuelta, disfrute de un aperitivo con los propietarios en un ambiente distendido

Entdecken Sie La Guionie! Die Führung durch die Innen- und Außenräume findet in Begleitung der Eigentümer statt

Anschließend begeben Sie sich auf eine einstündige Wanderung zur Entdeckung der Templerkirche von Lempzours, der Ruinen des Templerschlosses La Sale, Passage entlang des Schlosses La Coudercherie. Genießen Sie auf dem Rückweg einen Aperitif mit den Eigentümern (entspannte Atmosphäre)

Mise à jour le 2023-07-05