La guinguettistique Morlaix, 15 juillet 2022, Morlaix. La guinguettistique

Vallée Ty Dour Morlaix Finistère

2022-07-15 – 2022-07-15 Morlaix

Finistère Rendez-vous à 19h pour une soirée en-chantée au cœur de la vallée !Amenez

votre pique-nique, et vos oreilles ! En guise d’apéritif la chorale de carré d’as vous

mettra en appétit et laissera place aux musiciens pour une soirée chantante,

dansante dans l’esprit guinguette ! »

Rdv Vallée de Ty Dour

Buvette sur place Morlaix

