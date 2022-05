La Guinguette Tête-bêche – Concerts et spectacle Plozévet Plozévet Catégories d’évènement: Finistère

Plozévet

La Guinguette Tête-bêche – Concerts et spectacle Plozévet, 7 juillet 2022, Plozévet. La Guinguette Tête-bêche – Concerts et spectacle Kerlagadec Guinguette Tête-Bêche Plozévet

2022-07-07 19:00:00 – 2022-07-07 23:00:00 Kerlagadec Guinguette Tête-Bêche

Plozévet Finistère La Guinguette Tête-Bêche ouvre ses portes cet été à Plozévet.

Un vieux corps de ferme, des cochons et des canards, un cadre verdoyant, de quoi manger un morceau et boire un verre, une ambiance amicale et familiale et une programmation festive … voila tout ce qui vous attentent le Jeudi soir de 19h à 23h. Concerts/Spectacle du jour :

Kraaz, amateurs de fest noz entrez dans la danse ! contact@tete-beche.bzh +33 6 83 59 72 44 http://tete-beche.bzh/ La Guinguette Tête-Bêche ouvre ses portes cet été à Plozévet.

Un vieux corps de ferme, des cochons et des canards, un cadre verdoyant, de quoi manger un morceau et boire un verre, une ambiance amicale et familiale et une programmation festive … voila tout ce qui vous attentent le Jeudi soir de 19h à 23h. Concerts/Spectacle du jour :

Kraaz, amateurs de fest noz entrez dans la danse ! Kerlagadec Guinguette Tête-Bêche Plozévet

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plozévet Autres Lieu Plozévet Adresse Kerlagadec Guinguette Tête-Bêche Ville Plozévet lieuville Kerlagadec Guinguette Tête-Bêche Plozévet Departement Finistère

Plozévet Plozévet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plozevet/

La Guinguette Tête-bêche – Concerts et spectacle Plozévet 2022-07-07 was last modified: by La Guinguette Tête-bêche – Concerts et spectacle Plozévet Plozévet 7 juillet 2022 finistère Plozévet

Plozévet Finistère