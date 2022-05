La Guinguette Tête-bêche – Concerts et spectacle

La Guinguette Tête-bêche – Concerts et spectacle, 2 juin 2022, . La Guinguette Tête-bêche – Concerts et spectacle

2022-06-02 – 2022-06-02 La Guinguette Tête-Bêche ouvre ses portes cet été à Plozévet.

Un vieux corps de ferme, des cochons et des canards, un cadre verdoyant, de quoi manger un morceau et boire un verre, une ambiance amicale et familiale et une programmation festive … voila tout ce qui vous attentent le Jeudi soir de 19h à 23h. Spectacle du jour :

Talya: théâtre tout public La Guinguette Tête-Bêche ouvre ses portes cet été à Plozévet.

Un vieux corps de ferme, des cochons et des canards, un cadre verdoyant, de quoi manger un morceau et boire un verre, une ambiance amicale et familiale et une programmation festive … voila tout ce qui vous attentent le Jeudi soir de 19h à 23h. Spectacle du jour :

Talya: théâtre tout public dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville