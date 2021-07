Istres Plage de la Romaniquette Bouches-du-Rhône, Istres La Guinguette Sonore #4 Plage de la Romaniquette Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du vendredi 3 septembre au samedi 4 septembre à Plage de la Romaniquette

Déferlante rock sur la Romaniquette! La Guinguette Sonore, festival rock, se déroulant dans le cadre idyllique de la plage de la Romaniquette à Istres fait son retour pour sa quatrième édition! Quinze groupes se succèderont lors de deux soirées placées sous le signe du poulpe! Bière, poulpe & rock’n’roll! Tarifs : 10€ – 1 soirée / 15€ – 2 soirées billeterie: [https://www.helloasso.com/…/la-guinguette-sonore-4bis](https://www.helloasso.com/…/la-guinguette-sonore-4bis) Avec : Alma – folk-rock – Montpellier Arche – pop psychédélique – Lyon Avee Mana – rock psyché – Marseille Claque – post punk – Marseille Claude Fernand – rawk – Marseille Figurz – rock – Montpellier Film Noir – rock – Paris George San – exutoire rock’n’roll trio – Marseille Jane’s Death – shoegaze pop – Marseille January Sons – Indie Folk – Marseille Lekø – soul pop – Aix-en-Provence MimE – chanson débraillée – La Ciotat Parade – post pop – Marseille Pipi Tornado – rock – Montpellier The Wolf And The Fool – rock autre – Salon de Provence

