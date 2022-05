LA GUINGUETTE SELVA : EVENEMENTS TOUS LES JEUDIS 19H Lodève, 2 juin 2022, Lodève.

LA GUINGUETTE SELVA : EVENEMENTS TOUS LES JEUDIS 19H Lodève

2022-06-02 19:00:00 – 2022-06-02 23:00:00

Lodève Hérault

Nous sommes deux Marion et ouvrons une guinguette saisonnière sur les bords de la Lergue à Lodève!

LA GUINGUETTE SELVA ! (Allez voir facebook et instagram)

Lieu convivial et de partage, nous proposons des planches-repas aux saveurs du monde ainsi que des tapas, midis et soirs. La plupart des produits sont locaux et/ ou bios. Les après-midis, vous pourrez manger des crêpes ou des glaces et vous prélasser à l’ombre des arbres…

Et comme nous aimons la culture sous toutes ses formes, la guinguette vous propose de nombreux événements!

Nous sommes deux Marion et ouvrons une guinguette saisonnière sur les bords de la Lergue à Lodève!

LA GUINGUETTE SELVA !

Lieu convivial et de partage, nous proposons des planches-repas aux saveurs du monde ainsi que des tapas, midis et soirs. La plupart des produits sont locaux et/ ou bios. Les après-midis, vous pourrez manger des crêpes ou des glaces et vous prélasser à l’ombre des arbres…

ggmm34700@gmail.com +33 7 83 00 37 86

Nous sommes deux Marion et ouvrons une guinguette saisonnière sur les bords de la Lergue à Lodève!

LA GUINGUETTE SELVA ! (Allez voir facebook et instagram)

Lieu convivial et de partage, nous proposons des planches-repas aux saveurs du monde ainsi que des tapas, midis et soirs. La plupart des produits sont locaux et/ ou bios. Les après-midis, vous pourrez manger des crêpes ou des glaces et vous prélasser à l’ombre des arbres…

Et comme nous aimons la culture sous toutes ses formes, la guinguette vous propose de nombreux événements!

Lodève

dernière mise à jour : 2022-05-18 par