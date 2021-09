La Guinguette « !POC! & L’Odysée » d’Alforville Le POC, 18 septembre 2021, Alfortville.

Quatre temps forts animeront cet espace festif : § De 15H à 19H – visites des expositions « le Chant du Fleuve » et parcours déambulatoires « Faune » entre l’ile au Cointre et le !POC ! ou L’embarcadère de Chinagora et le !POC !. A partir de 17H30 – Karaoké A partir de 20H30 – Le Grand Bal, du Petit Orchestre Parisien Jusqu’à 23H – DJ Set de DJ StefffGot Direction artistique La Guinguette Pirate / L’ODYSSÉE

Gratuit

A partir de 17H30 et jusqu’à 23H, le Parvis des Arts – espace devant le !POC! – sera transformé en plage urbaine, piste de danse et autres animations musicales, ludiques, culturelles et pédagogiques.

Le POC 82 rue Marcel Boudarias Alfortville 94140 Alfortville La Mairie Val-de-Marne



2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T23:00:00