Ecuries de Marlemont La Guinguette Marlemont, 12 juillet 2023, Marlemont.

Marlemont,Ardennes

Elevage de chevaux Franche-Montagne.Stages d’attelage et tour en calèche à la demande. Possibilité d’animation pour les manifestations et événements: mariage, père noël, St Nicolas, foire….

La Guinguette

Marlemont 08290 Ardennes Grand Est



Breeding of Franche-Montagne horses, driving courses and carriage rides on request. Possibility of animation for events: wedding, Santa Claus, St Nicolas, fair…

Cría de caballos Franche-Montagne, cursos de conducción y paseos en carruaje a petición. Posibilidad de animación para eventos: boda, Papá Noel, San Nicolás, feria…

Pferdezucht in den Freibergen, Fahrkurse und Kutschfahrten auf Anfrage. Möglichkeit der Animation für Veranstaltungen und Events: Hochzeit, Weihnachtsmann, Nikolaus, Messe…

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme