2023-06-17

Une guinguette chaleureuse, conviviale et délirante où l'art et la magie se partagent avec passion. Approchez, approchez, la Guinguette Magique vous accueille comme au restaurant. Présentez-vous à l'entrée, attendez qu'un serveur vous installe et laissez-vous tenter par quelques tours en menu ou à la carte ! Un moment savoureux à partager en famille ou entre amis.

