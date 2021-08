Villefranche-de-PanatVillefranche-de-Panat Villefranche-de-Panat Villefranche-de-Panat Aveyron, Villefranche-de-Panat LA GUINGUETTE MAGIQUE DE DR TROLL Villefranche-de-Panat Villefranche-de-Panat Villefranche-de-PanatVillefranche-de-Panat Catégories d’évènement: Aveyron

Villefranche-de-Panat

LA GUINGUETTE MAGIQUE DE DR TROLL Villefranche-de-Panat, 17 août 2021

2 séances au choix, à 19h ou 21h. Gratuit. Jauge limitée à 49 places. Réservation obligatoire à l'Espace Panatois au 05 65 46 46 53. Port du masque obligatoire dès 11 ans. Repli salle des fêtes si mauvais temps. Organisé par le groupe AFR/PACAP Dr Troll revient avec un nouveau spectacle et vous ouvre les portes de sa guinguette. Au menu tours de cartes, mentalisme, numéros de triche… à vous de choisir !

