Yonne . La Guinguette en Scène! gérée par l’ASSO MAMMOUTH située au bord du Lac du Bourdon sous son chapiteau vous accueille cette année, de mi-Avril à fin Septembre pour une année qui s’annonce encore pleine de belles découvertes! Ouverte du Mercredi au Dimanche de midi à minuit, nous proposons une partie bar et restauration bio et/ou locale de saison !

Des spectacles et des animations toutes les semaines : spectacle, art de rue, théâtre, atelier, diffusion audiovisuelle, concert, …

N’hésitez pas à vous tenir informé de toutes les activités et des différents plats concoctés par notre cheffe resto sur facebook : www.facebook.com/assomammouth La Guinguette en Scène! La Calanque Saint-Fargeau

