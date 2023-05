LE PARADOXE DE L’ENDIVE – Festival d’Avignon 2023 La Guinguette en scène Saint-Fargeau Catégories d’Évènement: Saint-Fargeau

Yonne LE PARADOXE DE L’ENDIVE – Festival d’Avignon 2023 La Guinguette en scène, 17 juin 2023, Saint-Fargeau. LE PARADOXE DE L’ENDIVE – Festival d’Avignon 2023 Samedi 17 juin, 20h30 La Guinguette en scène LE PARADOXE DE L’ENDIVE Une création de la Cie TAXI-BROUSSE Écriture et jeu : Alexis LOUIS-LUCAS – Mise en Scène : Pierre YANELLI – Régie : Aurélien Chevalier et Nicolas Cointot Chargée de production : Agnès Billard www.cietaxibrousse.fr C’est officiel ! Le dernier né de la Cie Taxi-Brousse, après le succès de L’utopie des arbres (Top 20 du bruit du off festival d’avignon 2019 et 2021) sera présenté au festival Off Avignon 2023 du 6 au 29 juillet à 14h20 (relâche les lundis) au théâtre de l’Entrepôt Mais d’ici là, nous vous convions à une soirée spéciale Avignon le ??ℝDI ƷO ??? au Bistrot de La Scène Dijon Accueil public à partir de 19h et représentation à 20h Les réservations sont ouvertes et fortement conseillées ! Réservez votre soirée en suivant ce lien vers les Réservation Tarif unique : 10 euros Et le Vendredi 16 juin 2023 -20h30 – La Guinguette en Scène ! Lieu dit La Calanque – SAINT-FARGEAU (89) Réservation auprès de l’association Mammouth : 06 30 25 85 52 – et en ligne en suivant ce lien Au plaisir de vous accueillir en Bourgogne Franche Comté et/ou sur le pont cet été La Guinguette en scène 89170 Saint-Fargeau – La Calanque Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.bistrotdelascene.fr/spectacles/le-paradoxe-de-lendive-cie-taxi-brousse/?fbclid=IwAR36WOYDMSF7jeMg4KHMRFT9OIVmjB7Rqd-rwPYLSg8Jog8RiyeBMYuAt9w »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/asso-mammouth/boutiques/spectacles-guinguette-en-scene »}] [{« link »: « https://www.cietaxibrousse.fr/calendrier »}, {« link »: « https://www.bistrotdelascene.fr/spectacles/le-paradoxe-de-lendive-cie-taxi-brousse/?fbclid=IwAR36WOYDMSF7jeMg4KHMRFT9OIVmjB7Rqd-rwPYLSg8Jog8RiyeBMYuAt9w »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/asso-mammouth/boutiques/spectacles-guinguette-en-scene »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

