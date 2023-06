La vie en Rouge La Guinguette du Val Éveillé Arudy, 20 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Deux clowns se retrouvent par-delà les années et l’Océan.

Elle, arrive du Brésil. Lui, habite à Arudy.

Elle, l’Auguste brésilienne se fait une joie de nous raconter son voyage, ses déboires avec la langue française, ses amours…

Lui, le Clown Blanc français, l’accompagne attentivement dans ses mini-aventures et lui fait découvrir la vallée d’Ossau…

Un spectacle plein de tendresse et d’émotions du Théâtre du Grenier à partager en famille..

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 . EUR.

La Guinguette du Val Éveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Two clowns meet across the years and the ocean.

She arrives from Brazil. He lives in Arudy.

She, the Brazilian Auguste, is delighted to tell us about her journey, her difficulties with the French language, her loves…

He, the French White Clown, attentively accompanies her on her mini-adventures and shows her around the Ossau valley…

A show full of tenderness and emotion from Théâtre du Grenier to share with the whole family.

Dos payasos se conocen a través de los años y del océano.

Ella llega de Brasil. Él vive en Arudy.

Ella, la Auguste brasileña, nos cuenta encantada su viaje, sus dificultades con la lengua francesa, sus aventuras amorosas…

Él, el payaso blanco francés, la acompaña atentamente en sus mini-aventuras y le presenta el valle de Ossau…

Un espectáculo lleno de ternura y emoción del Théâtre du Grenier para compartir con toda la familia.

Zwei Clowns treffen sich über die Jahre und den Ozean hinweg.

Sie kommt aus Brasilien. Er lebt in Arudy.

Sie, die brasilianische Auguste, erzählt uns gerne von ihrer Reise, ihren Schwierigkeiten mit der französischen Sprache und ihren Liebschaften…

Er, der französische Weißclown, begleitet sie aufmerksam bei ihren Mini-Abenteuern und zeigt ihr das Ossau-Tal…

Eine zärtliche und emotionale Aufführung des Théâtre du Grenier für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées