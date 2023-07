Sofa – La Guinguette du Val La Guinguette du Val Éveillé Arudy, 19 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Ce trio aux influences variées, propose une musique jazzy, latine, groovy et élégante, revisitant des standards pop, jazz, disco et funk. Le groupe s’aventure également à interpréter des airs de bossa ou à réarranger des titres français et internationaux pour leur apporter une chaleur nouvelle et une dose supplémentaire de groove..

La Guinguette du Val Éveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This trio, with its varied influences, offers jazzy, Latin, groovy and elegant music, revisiting pop, jazz, disco and funk standards. The group also ventures to interpret bossa tunes or rearrange French and international titles to give them a new warmth and an extra dose of groove.

Este trío, con sus variadas influencias, ofrece un sonido jazzístico, latino, groovy y elegante, revisitando estándares del pop, el jazz, la música disco y el funk. El grupo también se atreve a interpretar temas de bossa y a reorganizar favoritos franceses e internacionales para darles una nueva calidez y una dosis extra de groove.

Dieses Trio mit verschiedenen Einflüssen bietet eine jazzige, lateinamerikanische, groovige und elegante Musik, die Pop-, Jazz-, Disco- und Funkstandards neu interpretiert. Die Band wagt sich auch an Bossa-Melodien oder arrangiert französische und internationale Titel neu, um ihnen eine neue Wärme und eine zusätzliche Dosis Groove zu verleihen.

