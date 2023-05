CSYMPADETCOOL – La Guinguette du Val La Guinguette du Val Éveillé, 21 juin 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Ce groupe de 4 musiciens ossalois est constitué depuis des années dont le répertoire s’organise autour de musiques et de textes originaux, d’un style plutôt pop, rock, afrobeat, festif et entrainant… un petit zest de reggae !

Restauration et buvette sur place..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

La Guinguette du Val Éveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This group of 4 musicians from Ossal has been together for years and their repertoire is organized around original music and texts, in a style that is rather pop, rock, afrobeat, festive and lively? with a little zest of reggae!

Catering and refreshments on the spot.

Este grupo de 4 músicos de Ossal lleva años juntos y su repertorio se basa en música y letras originales, en un estilo pop, rock, afrobeat, festivo y animado… ¡con un toque de reggae!

Catering y refrescos in situ.

Diese vierköpfige Gruppe aus Ossalois besteht seit Jahren. Ihr Repertoire umfasst Musik und Originaltexte in einem Stil, der eher Pop, Rock, Afrobeat, festlich und mitreißend ist… eine kleine Prise Reggae!

Essen und Trinken vor Ort.

