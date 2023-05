Cluster Connection – La Guinguette du Val La Guinguette du Val Éveillé, 17 juin 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Cluster Connection, c’est un groupe de copains de tous âges, qui rassemble une base rythmique solide (batterie, basse, guitare, clavier) accompagné d’une section cuivre punchy (Trombone, Sax) autour de son chanteur charismatique et de ses choristes.

Restauration et buvette sur place..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

La Guinguette du Val Éveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cluster Connection is a group of friends of all ages, which gathers a solid rhythmic base (drums, bass, guitar, keyboard) accompanied by a punchy brass section (trombone, sax) around its charismatic singer and its singers.

Catering and refreshments on the spot.

Cluster Connection es un grupo de amigos de todas las edades, que reúne una sólida base rítmica (batería, bajo, guitarra, teclado) acompañada de una punzante sección de metales (trombón, saxo) en torno a su carismático cantante y sus cantantes.

Catering y refrescos in situ.

Cluster Connection ist eine Gruppe von Freunden jeden Alters, die eine solide rhythmische Basis (Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard) mit einer druckvollen Blechbläsergruppe (Posaune, Sax) um ihren charismatischen Sänger und ihre Chorsängerinnen versammelt.

Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées