La Guinguette du Thabor, c’est un lieu festif et populaire, aménagé par l’association Clair de Lune, dans un cadre agréable et champêtre, au bord de l’eau, dans le Parc municipal de Montfort sur Meu. Possibilité de se restaurer sur place (food truck, ou restauration via les commerces du centre ville de Montfort). Accès du 1er juillet au 15 juillet, du mercredi au dimanche, de 12h à 00h. Entrée libre et gratuite. Retrouvez toute la programmation sur : www.lacdetremelin.com, rubrique actualités.

+33 2 99 09 00 17 https://www.montfort-sur-meu.bzh/actualite/profitez-dun-vent-de-nouveautes-avec-la-guinguette-du-thabor/

