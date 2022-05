La Guinguette du Moloco : Weekend #1 Audincourt Audincourt Catégories d’évènement: Audincourt

Doubs

La Guinguette du Moloco : Weekend #1 Audincourt, 16 juin 2022, Audincourt. La Guinguette du Moloco : Weekend #1 L’île aux oiseaux Espace Japy Audincourt

2022-06-16 – 2022-06-19 L’île aux oiseaux Espace Japy

Audincourt Doubs 0 0 EUR Comme chaque année, la Guinguette du Moloco prend ses quartiers sur l’Espace Japy à Audincourt, sur le lieu-dit « L’Ile aux Oiseaux ». C’est ce site, entouré par les flots du Doubs, qui a donné envie au Moloco de créer une guinguette. Situé dans un site industriel historique des filatures Japy entièrement rénové en 2000, l’Ile aux Oiseaux abrite un ancien hangar caractéristique qui avait même été rebaptisé « guinguette » dans la première partie du XXème siècle. Il est le cadre idéal pour la Guinguette du Moloco qui s’y installe chaque année en juin, quelques jours avant le festival Rencontres et Racines. > Programmation :

JEUDI 16 JUIN (ouverture des portes à 19h)

– 20h – 21h30: Concert The Buttshakers (Soul – FR)

– 21h30 – 23h30: DJ set Le Retour du Boogie VENDREDI 17 JUIN (ouverture des portes à 18h)

– 18h – 19h30: Ambiance musicale par l’équipe du Moloco

– 19h30 – 20h30: Concert de Madalitso Band (Banjo music – Malawi)

– 21h – 22h: Concert de Badi (Afro rap – BEL/RDC)

– 22h30 – 00h: Concert de Nuri (Afro electro – TUN) SAMEDI 18 JUIN (ouverture des portes à 18h)

– 18h – 19h: DJ set de Sparse

– 19h – 20h30: Blindtest de Sparse

– 20h30 – 21h45: Concert de Ko Shin Moon (Sono mondiale cosmique – FR)

– 22h – 00h30: DJ set KasbaH (electro orientale – FR) DIMANCHE 19 JUIN (ouverture des portes à 14h)

– 14h – 14h30: DJ set Black Voices

– 14h30 – 15h45: Cours de danse salsa

– 16h30 – 17h30: Concert de Matanzas spécial Fania All Stars avec bal salsa

