La Guinguette du Château

La Guinguette du Château, 28 juillet 2022, . La Guinguette du Château



2022-07-28 19:00:00 – 2022-07-28 23:30:00 EUR Une guinguette investit la prairie du Château de Bressuire. Installée dans un cadre enchanteur, elle promet des moments conviviaux entre amis ou en famille, avec le Théâtre du Bocage.

Foodtruck et buvette sur place. Une guinguette investit la prairie du Château de Bressuire. Installée dans un cadre enchanteur, elle promet des moments conviviaux entre amis ou en famille, avec le Théâtre du Bocage.

Foodtruck et buvette sur place. Une guinguette investit la prairie du Château de Bressuire. Installée dans un cadre enchanteur, elle promet des moments conviviaux entre amis ou en famille, avec le Théâtre du Bocage.

Foodtruck et buvette sur place. dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville