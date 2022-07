La Guinguette du Charron, Manada en concert Lugasson Lugasson Catégories d’évènement: Gironde

Lugasson

La Guinguette du Charron, Manada en concert Lugasson, 30 juillet 2022, Lugasson. La Guinguette du Charron, Manada en concert

2 Lieu-dit Charron Sud Lugasson Gironde

2022-07-30 – 2022-07-30 Lugasson

Gironde Lugasson Les Co-Locaterres lancent la 2ème saison de La guinguette du Charron, à Lugasson ! L’occasion rêvée de se croiser ou de se rencontrer, de partager un bon moment tous ensemble.

Rendez-vous le samedi 30 juillet devant les carrières de pierres des Champis de l’Antre-Deux-Mers pour un concert du groupe de reggae Manada. Les Co-Locaterres lancent la 2ème saison de La guinguette du Charron, à Lugasson ! L’occasion rêvée de se croiser ou de se rencontrer, de partager un bon moment tous ensemble.

Rendez-vous le samedi 30 juillet devant les carrières de pierres des Champis de l’Antre-Deux-Mers pour un concert du groupe de reggae Manada. +33 7 67 50 54 45 Les Co-Locaterres lancent la 2ème saison de La guinguette du Charron, à Lugasson ! L’occasion rêvée de se croiser ou de se rencontrer, de partager un bon moment tous ensemble.

Rendez-vous le samedi 30 juillet devant les carrières de pierres des Champis de l’Antre-Deux-Mers pour un concert du groupe de reggae Manada. Facebook Les Co-Locaterres

Lugasson

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lugasson Autres Lieu Lugasson Adresse 2 Lieu-dit Charron Sud Lugasson Gironde Ville Lugasson lieuville Lugasson Departement Gironde

Lugasson Lugasson Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lugasson/

La Guinguette du Charron, Manada en concert Lugasson 2022-07-30 was last modified: by La Guinguette du Charron, Manada en concert Lugasson Lugasson 30 juillet 2022 2 Lieu-dit Charron Sud Lugasson Gironde

Lugasson Gironde