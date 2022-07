La Guinguette du Charron, A l’Ouest de l’Est en concert, 16 juillet 2022, .

La Guinguette du Charron, A l’Ouest de l’Est en concert



2022-07-16 – 2022-07-16

Les Co-Locaterres lancent la 2ème saison de La guinguette du Charron, à Lugasson ! L’occasion rêvée de se croiser ou de se rencontrer, de partager un bon moment tous ensemble.

Rendez-vous le 16 juillet à 19h devant les carrières de pierres des Champis de l’Antre-Deux-Mers pour danser sur la musique aux sonorités balkaniques du groupe A l’Ouest de l’Est.

Evénement en partenariat avec Emilie Roma et ses « Randonnées et Archéologie » : départ de Lugasson à 16h30 pour découvrir le patrimoine du village, visiter les carrières des Champis de l’Antre deux Mers et terminer la balade en participant à La guinguette du Charron !

dernière mise à jour : 2022-07-06 par