du samedi 3 juillet au samedi 28 août à La Place des Canailles (Les Dock Village)

Tous les samedis soir à La Place des Canailles, on danse aux rythmes d’un DJ set endiablé Nos barmans vous préparent des cocktails signatures très canailles. Et pour accompagner tout ça, nous vous proposons une offre de restauration complète. Des planches de fromages, charcuteries, crudités et crustacés à partir de 17 euros. Je sais pas vous mais nous avons déjà hâte d’être samedi soir Infos et résas: Entrée Libre [resa@laplacedescanailles.com](mailto:resa@laplacedescanailles.com)

Entrée libre

♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:00:00;2021-07-10T20:00:00 2021-07-10T23:00:00;2021-07-17T20:00:00 2021-07-17T23:00:00;2021-07-24T20:00:00 2021-07-24T23:00:00;2021-07-31T20:00:00 2021-07-31T23:00:00;2021-08-07T20:00:00 2021-08-07T23:00:00;2021-08-14T20:00:00 2021-08-14T23:00:00;2021-08-21T20:00:00 2021-08-21T23:00:00;2021-08-28T20:00:00 2021-08-28T23:00:00

