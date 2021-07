Habère-Poche Habère-Poche Habère-Poche, Haute-Savoie La Guinguette des Alpages Habère-Poche Habère-Poche Catégories d’évènement: Habère-Poche

Haute-Savoie

La Guinguette des Alpages Habère-Poche, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Habère-Poche. La Guinguette des Alpages 2021-07-30 – 2021-07-31 Route Valla Verda Place du Village

Habère-Poche Haute-Savoie Habère-Poche EUR 26 26 Pas de festival cet été mais la Guinguette des Alpages, un concept unique pour reprendre goût à la vie !

Une programmation avec deux groupes par soir du local au national ! infos@rocknpoche.com http://www.rocknpoche.com/ dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de Tourisme des Alpes du Léman

Détails Catégories d’évènement: Habère-Poche, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Habère-Poche Adresse Route Valla Verda Place du Village Ville Habère-Poche lieuville 46.24861#6.47247