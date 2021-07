Versailles Parking de l'Ancienne Poste Versailles, Yvelines La Guinguette de Versailles revient ! Parking de l’Ancienne Poste Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

La Guinguette de Versailles revient ! Parking de l’Ancienne Poste, 20 août 2021-20 août 2021, Versailles. La Guinguette de Versailles revient !

du vendredi 20 août au dimanche 26 septembre à Parking de l’Ancienne Poste

Pour un brunch au soleil en plein coeur de la Ville ou pour boire un verre entre amis au son de la musique, la Guinguette de Versailles est le rendez-vous idéal de vos prochains week-ends. ### Au programme Des sets pleins de groove et des performances artistiques, une belle terrasse pour chiller, la découverte et la rencontre d’acteurs locaux qui viendront exposer, un bar pour se désaltérer et des food trucks pour se régaler ! ### Infos pratiques Entrée libre 3, avenue de Paris 78000 Versailles Tous les week-ends du 20 août au 26 septembre Vendredi de 18h à minuit Samedi de 15h à minuit Dimanche de 15h à 22h ### Mesures sanitaires Le port du masque est obligatoire.

Entrée libre

Pour sa deuxième édition, forte de son succès, la Guinguette de Versailles réinvestit le Parking de l’Ancienne Poste, espace atypique et chaleureux en plein coeur de la Ville ! Parking de l’Ancienne Poste 3, avenue de Paris 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T18:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T15:00:00 2021-08-22T22:00:00;2021-08-27T18:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T15:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T22:00:00;2021-09-03T18:00:00 2021-09-03T23:59:00;2021-09-04T15:00:00 2021-09-04T23:59:00;2021-09-05T15:00:00 2021-09-05T22:00:00;2021-09-10T18:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T22:00:00;2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T22:00:00;2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Parking de l'Ancienne Poste Adresse 3, avenue de Paris 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Parking de l'Ancienne Poste Versailles