☀️La Ville de Versailles et Versailles Open Air présentent La Guinguette : L’équipe VOA est de retour en plein cœur de la ville royale, tous les week-ends du 11 juin au 26 septembre. Retrouvailles, concerts, DJ sets, activités pour petits et grands, le tout dans un cadre original et convivial ! ⛱Venez découvrir et rencontrer des acteurs locaux, profiter de notre grande terrasse, rigoler, apéroter, sans oublier de vous déhancher, en famille entre amis, seul ou accompagné ! La Guinguette de Versailles c’est le lieu de passage pour les curieux, mais également un véritable lieu de vie au cœur d’un espace atypique et chaleureux.

Entrée libre

La Guinguette est de retour en plein cœur de la ville royale, tous les week-ends du 11 juin au 26 septembre. Parking de l'Europe 9, avenue de l'Europe, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T18:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T15:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T15:00:00 2021-07-11T22:00:00;2021-07-16T18:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T15:00:00 2021-07-18T22:00:00;2021-07-23T18:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T15:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T15:00:00 2021-07-25T22:00:00;2021-08-20T18:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T15:00:00 2021-08-22T22:00:00;2021-08-27T18:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T15:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T22:00:00;2021-09-03T18:00:00 2021-09-03T23:59:00;2021-09-04T15:00:00 2021-09-04T23:59:00;2021-09-05T15:00:00 2021-09-05T22:00:00;2021-09-10T18:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T22:00:00;2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T22:00:00;2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T22:00:00

